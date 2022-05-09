"В этом сезоне у нас были проблемы в УПЛ, но в целом наша инфраструктура была одна из наиболее развитых в стране. Мы имели амбиции построить команду под Лигу Европы. За последние 4 года мы дважды играли в квалификации, чувствовалось, что мы на пороге чего-то особенного.

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У нас были одни из лучших условий подготовки, новое гибридное поле. Стадион находился в хорошем состоянии, там планировалась масштабная реконструкция к 2025 году. Также у нас было три тренировочных поля вблизи Азовского моря. Молодые футболисты академии могли заниматься на искусственном газоне, наши объекты постоянно развивались. Теперь все это, вероятно, будет разрушено.

На прошлой неделе один из моих коллег посетил нашу инфраструктуру впервые с момента российского вторжения. Ее не узнать. Окна клубного офиса выбиты, двери сломаны, повсюду разбросаны обломки. Еще хуже ситуация на нашей крытой арене. Насчет стадиона мы даже не знаем точно. Местные жители не могут свободно передвигаться по Мариуполю, не проходя мимо российских блокпостов. Никто из наших сотрудников не смог добраться до стадиона. Ходят слухи, что он пострадал от авиаударов, поэтому мы можем только надеяться на лучшее. Придется все перестраивать – наш клуб, символ нашего города, будет создан с нуля", – цитирует Санина The Guardian.

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