"Это был шок. Помню, как проснулся и прочитал сообщение от жены: "Денис, у нас началась война". Я жил в номере с Андреем Ткачуком. Разбудил его и сказал: "Андрей, просыпайся. В Украине война". Он не поверил. Я тоже до конца не верил, пока мы не начали читать новости. Это было очень ужасно", – говорит Кожанов.

Экс-игрок Карпат и Львова отдал жизнь за Украину в войне с Россией

В момент нападения России львовские Карпаты находились на сборах в Турции. Кожанов говорит, что мнения о футболе отошли на дальний план: "Было очень тяжело концентрироваться на футболе. Все сидели в телефонах, читали новости. Нам было не до футбола. Однако мы находили в себе силы, немного тренировались".

Капитан "зелено-белых" признается, что коварная атака России 24 февраля оказалась совершенной неожиданностью. "Никто не мог подумать, что начнется полномасштабная война. Сейчас, в такое время, начинать войну… Не представлял, что кто-то может додуматься до такого. Но видим, что там не очень адекватные люди. Остается только поддерживать наших воинов, которые делают очень многое для страны", – считает Кожанов.

Также Денис вспомнил момент возвращения Карпат во Львов – делегация "львов" прилетела в Украину 11 марта: "Было немного тревожно. Но мы должны были, ведь это наша страна. Мы должны помогать нашим бойцам – даже через благотворительные турниры".

Фактически родным городом для Кожанова является Мариуполь, где он начинал заниматься футболом, а затем защищал цвета ведущей команды приазовского города. "Очень больно смотреть на это. У меня там много друзей и знакомых. Есть немало людей, которые не могут связаться со своими родными. Там нет ни связи, ни продуктов, ни воды. Многие знакомые просто садились в автомобиль, который уже был без окон. Звонили и просили о помощи, просили передать одежду. Наш клуб помогал, мои друзья – всем огромное спасибо", – сказал Кожанов в комментарии проекта "Ще прийде час".

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