Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко презентовал новую инициативу для помощи украинцам, сообщает официальный сайт "молотков".

Вест Хэм разбил Норвич и продолжил погоню за Манчестер Юнайтед – Ярмоленко отыграл один тайм

32-летний хавбек вместе с еще тремя чешскими легионерами – Владимиром Цоуфалом, Томашем Соучеком и Алексом Кралом – присоединились к чешско-украинскому проекту Freedom Boxes. Базирующаяся в Чехии организация собирает средства на помощь украинцам и доставляет грузы в Украину.

Теперь Ярмоленко, который в последние месяцы занимается благотворительной деятельностью в Британии, вместе с одноклубниками и при поддержке Вест Хэма будет собирать средства на помощь украинцам. Гуманитарная миссия будет формировать небольшие боксы с продуктами, гигиеническими принадлежностями и особыми корзинами для украинских военных.

Напомним, украинцы уже 75-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

Россия напала на Украину: Шахтер отпускает лучшего бомбардира и меняет тренера, украинец сорвал овации в Италии (LIVE)