"Бело-синие" в День памяти и примирения вспомнили тех, кто погиб, защищая мир от нацизма в 1939-1945 годах.

"Каждый год 8 мая весь цивилизованный мир чествует каждого, кто защищал планету от нацизма в годы Второй мировой войны.

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Главное, чего желают во всем мире в этот день – чтобы войны больше не было, "Никогда снова". Однако самое страшное произошло. 24 февраля на миролюбивую Украину неожиданно напали фашисты новой эры, безжалостные палачи, уже изуродовавшие тысячи, миллионы человеческих судеб. То, против чего боролись наши предки, вернулось на нашу землю в новом виде, еще более безжалостном. Победили нацизм – победим и рашизм!", – говорится в заявлении киевского клуба.

Напомним, украинцы уже 74-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

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