Нападающий "бело-синих" Владислав Кулач рассказал, как провел день рождения в составе команды и высказался по поводу средств, которые киевляне собрали на помощь Украине.

"Команда меня поздравила, но настроение не очень праздничное, потому что мы волнуемся за нашу страну, каждый день смотрю только новости. Считаю, что, находясь здесь, мы помогаем чем можем – на футбольном поле, отвлекая людей.

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Уверен, что победа будет за нами, потому что у нас сильная страна, сильные люди, объединившиеся в это время. Поэтому я верю, что очень скоро все это закончится, и наша страна будет лучшей в мире. Слава Украине! Желание не принято разглашать, но и так понятно, что я загадал: чтобы в нашей стране и во всем мире был мир.

Благотворительные матчи оправдали свое проведение? Считаю, что да, ведь это большие средства (Динамо собрало свыше 22 млн гривен своими благотворительными играми – прим.), которые пойдут на помощь. Мы стараемся помогать и вне футбольного поля. Эти средства точно пойдут на пользу.

Послание защитникам Украины? Хочу сказать, что те, кто защищают нашу страну – великие люди, настоящие герои. Мы гордимся ими. Желаю им здоровья, несгибаемости, как можно больше сил. Победа точно будет за нами", – поделился Кулач в комментарии официальному сайту Динамо.

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