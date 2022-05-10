Лунин дебютировал за Реал в Примере в мадридском дерби. "Сливочные" досрочно оформили чемпионство, поэтому на игру с Атлетико Анчелотти выпустил резервистов. Андрей наконец-то дождался шанса и отыграл на приличном уровне.

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Болельщики Атлетико пытались спровоцировать Лунина. Один из фанатов через мегафон кричал в адрес Андрея: "Ты здесь играешь, а твоя страна плачет". Видео было показано в программе El Día Després.

Оскорбления не были массовыми, а другие домашние болельщики пытались осудить действия побратима. Пока неизвестно, будет ли открывать расследование Ла Лига или все ограничится наказанием от Атлетико.

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