Президент УЕФА Александер Чеферин, который помог выезду сборной Украины в Словению на сборы, и поспособствовал, чтобы Союз европейских футбольных ассоциаций оплатил пребывание команды, теперь посетил занятия наших футболистов, сообщает официальный сайт УАФ.

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Функционер убедился, что в тренировочном лагере украинцев все хорошо и пообщался с наставником команды Александром Петраковым. "Благодаря вам мы чувствуем себя как дома, за что просто безгранично благодарны всей Словении", – сказал наставник сборной Украины Чеферину.

Всего же в тренировке приняли участие 20 игроков. Мудрик тренировался индивидуально, а Цыганков и Гуцуляк продолжают залечивать повреждения.

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