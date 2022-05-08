Форвард Риги Александр Филиппов рассказал, как власть и люди в Латвии реагируют на все русское.

"Люди здесь действительно поддерживают Украину. В Латвии даже для своих вносят определенные запреты. Отключают российские телеканалы, блокируют российские сайты. Доходит до того, что, если ты поддерживаешь Россию, то у тебя могут забрать гражданство.

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Сегодня очень сложно думается о футболе. Всегда утром у нас тренировки. И пока едешь, обсуждаешь все новости. Спрашиваем, как у кого дела в Одессе, Николаеве, Чернигове. За все города спрашиваем и переживаем.

Когда смотришь все фотографии, этот ужас невозможно описать словами. Каждый день просыпаешься и ходишь с этими мыслями и засыпаешь с ними. Я уже молчу о людях, которые потеряли родных, жилье", – сказал Филиппов в комментарии "Футбол News".

Напомним, украинец перешел в Ригу на правах аренды из бельгийского Сент-Трюйдена в феврале 2022 года. В текущем сезоне провел за латышей 9 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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