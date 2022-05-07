"Это очень тяжелая ситуация, особенно тяжелыми были первые несколько недель. Я был в шоке, никогда не думал, что Россия против нас начнет войну. Как можно жить, когда дети и мирные люди умирают ежедневно под ударами вражеских ракет...

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Пока я сосредоточен только на проектах, помогающих моей стране. Надеюсь, что наступит мир, и люди вернутся домой. Только тогда я хотел бы вернуться в футбол", – сказал Шевченко в интервью Сильвии Тоффанин в программе Verissimo.

Напомним, несколько дней назад итальянская пресса распространила информацию, что Андрей Шевченко должен стать президентом Пескары. Однако очень быстро появилось опровержение этих гипотез.

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