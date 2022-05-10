– Как вы думаете, Луческу останется в Динамо?

– Думаю, нет.

– Но он говорит, что будет с Динамо до последнего.

– Все так говорят. Де Дзерби тоже говорил, что будет с Шахтером до конца, а на самом деле вышло по-другому. И Луческу тоже не останется. Он должен еще несколько лет потренировать, а простой для тренера – это конец. А если он останется в Динамо, то простой может быть очень длинным.

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– Думаете, не стартуем вовремя или для Луческу чемпионат будет уже не привлекателен?

– Да. Вот, Шахтер уже всех легионеров продает. Что это за команда? Динамо в этом плане легче, потому что у них есть свои воспитанники и украинские футболисты. Если Шахтер вернет из аренд своих игроков, то другие команды останутся без футболистов. В лучшем случае останутся две команды и клубы из запада Украины. И что будет интересного здесь для Луческу?

– Если уйдут легионеры и Луческу, то кто из украинских тренеров может возглавить Динамо?

– Либо какой-нибудь тренер с именем в отчаянии, либо какой-то молодой специалист. Также думаю, что Динамо мог бы подойти Григорчук, – сказал Яшкин в интервью FanDay.

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