ПСЖ готов повторить трансфер в стиле Неймара – Барселона не хочет брать 200 миллионов
После потери Килиана Мбаппе ПСЖ потребуется новая главная звезда, поэтому руководство не жалеет денег.
В Париже хотели бы переманить звезду Барселоны Ламина Ямала. Ему всего 16, но он уже стал лидером команды и забивает важные голы даже на уровне Лиги чемпионов.
ПСЖ нашел замену Мбаппе в 16-летнем таланте Барселоны
По информации Mundo Deportivo, ПСЖ готов предложить за выкуп этого игрока 200 миллионов евро. Посредником между клубами работает Жорже Мендеш. Влиятельный агент уже сообщил французам ответ Барселоны – каталонцы даже не будут рассматривать возможность продажи Ямала.
Напомним, в истории взаимоотношений между клубами уже есть трансфер за подобную сумму. Правда, ситуация с Неймаром была немного другой. В контракте бразильца была клаусула, которую просто удалось активировать. После этого Барса прописывает отступные для своих игроков на уровне миллиарда.