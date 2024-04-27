В Париже хотели бы переманить звезду Барселоны Ламина Ямала. Ему всего 16, но он уже стал лидером команды и забивает важные голы даже на уровне Лиги чемпионов.

ПСЖ нашел замену Мбаппе в 16-летнем таланте Барселоны

По информации Mundo Deportivo, ПСЖ готов предложить за выкуп этого игрока 200 миллионов евро. Посредником между клубами работает Жорже Мендеш. Влиятельный агент уже сообщил французам ответ Барселоны – каталонцы даже не будут рассматривать возможность продажи Ямала.

Напомним, в истории взаимоотношений между клубами уже есть трансфер за подобную сумму. Правда, ситуация с Неймаром была немного другой. В контракте бразильца была клаусула, которую просто удалось активировать. После этого Барса прописывает отступные для своих игроков на уровне миллиарда.