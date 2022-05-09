Украинский и португальский гранды достигли принципиальной договоренности по переходу 25-летнего игрока, утверждает A Bola.

Де Дзерби окончательно решил покинуть Шахтер и имеет супервариант с участником Лиги чемпионов, – СМИ

Переговоры сложились довольно легко не в последнюю очередь из-за долга Шахтера – "горняки" до сих пор не отдали Бенфике все 18 млн евро за Педринью. Впрочем, есть проблемы с финансовыми аппетитами самого Нереса. Бенфика не готова платить 3 млн евро в год "чистыми", которые бразильцу давал Шахтер. В следующие дни стороны попытаются найти компромисс.

Напомним, Давид присоединился к дончанам зимой, но не играл за клуб в официальных матчах. На зимних сборах с четырьмя голами он стал лучшим бомбардиром команды.

120 мільйонів прибутку, або Шахтар буде продавати – хто на вихід?