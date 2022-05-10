Экс-футболист и тренер Динамо Йожеф Сабо считает, что после нападения России украинский футбол на 100% будут идентифицировать в мире как самостоятельную единицу.

"Долгое время никто за границей не воспринимал украинский футбол отдельно от так называемого "старшего брата". Москва всегда гнула свою линию, они всегда считали себя, московские команды, главнее других.

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Во времена Союза, чтобы попасть в национальную сборную, киевлянин должен был быть на две головы лучше москвича. Несправедливость была еще та. Слава богу, наши интересы отстаивал Владимир Щербицкий, имевший вес в высшем руководстве страны, и благодаря ему Динамо жило полноценной жизнью.

После распада Советского Союза никто в Европе не воспринимал Динамо, Шахтер или любой другой украинский клуб, и на карте не всегда могли показать наши города. Россия забрала себе все достижения СССР, а Украина осталась ни с чем, и свою футбольную историю пришлось писать фактически с нуля", – цитирует Сабо официальный сайт Динамо.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Однако ВСУ и подразделения территориальной обороны дают достойный отпор врагу.

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