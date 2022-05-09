У Виктора Скрипника будет достаточно вариантов после ожидаемого завершения сотрудничества с Зарей.

Пригласить 52-летнего специалиста может донецкий Шахтер, сообщает Footboom.

Де Дзерби окончательно решил покинуть Шахтер и имеет супервариант с участником Лиги чемпионов, – СМИ

"Горняки" тоже готовятся к прощанию с Роберто Де Дзерби и, скорее всего, будут искать украинского тренера. Скрипник качественно отработал 3 года в Заре и готов делать шаг на новый уровень. Правда, рулевого луганцев могут позвать и в Европу.

В услугах специалиста заинтересована пражская Славия, за которую выступают украинцы Качараба и Таловеров. Сейчас столичная команда борется с Викторией Пльзень за чемпионство, а в Лиге конференций сенсационно дошла до четвертьфинала.

Де Дзербі – out. Шахтар між Вернидубом та Скрипником