Полузащитник Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко убежден в том, что победа нашей страны над российскими захватчиками неизбежна.

"Украина была и будет богатой и красивой страной! Мы с женой решили, что хотим жить только в Украине. Это наша страна, наш дом и люди.

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После победы Украина точно станет экономически успешнее, ведь я уверен, что к нам будут приходить иностранные инвесторы. Сейчас главное – остановить войну, чтобы перестали гибнуть люди.

Пока все украинцы – одна команда. Мы поддерживаем друг друга, наше правительство, ВСУ и всю Украину в целом. Когда мы едины, ни один враг не сможет нас преодолеть. Будем стоять до конца, выгоним врага из нашей страны, победим и станем еще сильнее!" – заявил Степаненко Parimatch Ukraine.

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