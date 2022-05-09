"Это была хорошая игра, даже конкурентоспособная. Мы были лучшими во втором тайме. Не могли ожидать большего от этой игры после очень увлекательной недели. Мы провели хорошую игру, большего я и не ожидал.

Атлетико – Реал – 1:0 – видео гола и обзор первого матча Лунина за мадридцев в Ла Лиге

Интенсивность команды была хорошей, я дал всем минуты. Мы должны продолжать так же. Не усложняем себе жизнь и хорошо подготовимся к следующим трем играм. В четверг против Леванте выйдут те, кто в этот раз играл меньше. С Кадисом – то же самое. Состав на Бетис будет более-менее близок к тому, который должен сыграть в финале ЛЧ. Безусловно, избежать травм – самое главное. Мы должны подойти к финалу со всеми доступными игроками.

Лунин играл очень хорошо, он хранил в безопасности наши ворота. Йович тоже. У него возникли определенные трудности, потому что вчера у него обнаружили гастроэнтерит. Но он все же сыграл", – приводит слова Анчелотти Marca.

Лунин дебютировал за Реал в Примере, но не спас от фиаско – Атлетико впервые за 6 лет победил "бланкос" в Ла Лиге