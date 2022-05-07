Андрей Шевченко поделился своими мыслями о потенциальном приезде Папы Римского Франциска и помощи украинцам во время полномасштабной войны.

"Конечно, визит Папы Римского в Киев был бы очень полезен, но сейчас лучшей помощью было бы предоставить нам возможность защитить себя и принять беженцев, особенно женщин и детей.

Две женщины скоро приедут со своими детьми. Мы также разработали отличный проект с мэром Милана Джузеппе Салой. Я благодарен итальянцам, которые показали свою щедрость и дарят свои сердца моему народу.

Мои люди потеряли все, у детей нет будущего, мы должны быть ближе к этим людям", – рассказал Шевченко в интервью Сильвии Тоффанин в программе Verissimo .