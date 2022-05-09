– Валерий Сергеевич, шансы в противостоянии Шотландии и Украины сразу после жеребьевки и сейчас отличаются?

– Думаю да. Когда была жеребьевка, мы все понимали, что команды у нас готовятся в привычном режиме, и до 24 марта, когда должен был состояться этот матч, все были бы на пике, я уже не говорю о легионерах, по сути, всю зиму игравших. Сейчас, как видим, ситуация несколько иная...

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– В какой форме, по вашему мнению, сборники Динамо и Шахтера, если судить по их матчам в благотворительном турне?

– Мне кажется, что сейчас футболисты Динамо физически готовы лучше, они выглядят более мобильно. Хотя и игроки Шахтера сыграли достаточное количество спаррингов, поэтому я уверен, что "горняки" к матчу против шотландцев будут готовы. Времени для этого достаточно.

– Ваши впечатления от последних выступлений кандидатов в национальную команду в зарубежных чемпионатах?

– Виталий Миколенко на ходу, потому что он практически всегда в составе Эвертона. Александр Зинченко, на мой взгляд, тоже в хорошей форме, но, к сожалению, не всегда ему доверяют место в составе. Руслан Малиновский играет необычайно мало, но, учитывая нагрузку Гасперини, считаю, что Малиновский будет выглядеть здорово. Но опять же для каждого легионера, работающего в сборной, времени, чтобы набрать свои лучшие кондиции, достаточно.

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Здесь очень важный психологический момент, ведь Александр Петраков каждого из футболистов спросил, кому сколько нужно выходных, но все изъявили желание работать. Соответственно, все понимают, что предстоящий матч с шотландцами стоит выше всего. Уверен, что у футболистов сборной проблем с мотивацией на поединок не будет. На первом месте в Глазго будет результат, и все это должны понимать. Сейчас не до красивого футбола.

– Майские спарринги, четыре или пять официальных матчей первой половины июня… Хватит ли физической готовности подопечным Александра Петракова?

– Есть же ротация. В сборной не 11 человек. Поэтому считаю, что с этим проблем возникнуть не должно. На мой взгляд, тренерскому штабу национальной команды сложнее всего будет во время тренировочного процесса. Будет дилемма – либо начать наигрывать стартовый состав на официальные поединки, либо предоставить возможность поиграть всем кандидатам. Это все – прерогатива Александра Петракова, – резюмировал Кривенцов в комментарии Команда№1.

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