"Ворскле не удается договориться с основным голкипером о продлении контракта. Сотрудничество с Павлом Исенко подходит к концу через два месяца. Ситуация такова, что у вратаря на руках предложение от полтавчан, но он до сих пор не дал своего согласия.

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По моей информации, одним из разногласий является размер клаусулы в будущей сделке. Насколько я понимаю, Исенко рвется за границу и в поисках интересных вариантов уже сейчас.

В Ворскле готовы ждать решения игрока без всякого давления на него и без угроз перевода в дубль, как любят в других клубах", – написал Бурбас в своем Telegram-канале.

Напомним, Исенко – воспитанник Ворсклы. В текущем сезоне провел за полтавчан 30 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 41 гол (еще в 9 поединках отстоял "на ноль").

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