Сегунда, 39 тур

Фуэнлабрада – Реал Сосьедад Б – 1:2

Голы: Булдини, 45 – Алькаин, 63, Сола, 90+5

Удаление: Булдини, 87 (Ф)

Фуэнлабрада проиграла 6 матчей подряд и для сохранения прописки в Сегунде могла надеяться только на чудо. Невыигрыш в этом матче означал окончательный вылет. В гости приехал еще один борец за выживание – молодежка Реал Сосьедада под руководством легендарного Хаби Алонсо.

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Зозуля остался в запасе и смотрел, как его команда выиграла первый тайм благодаря голу Булдини. После перерыва все пошло значительно хуже. Алькаин сравнял счет, а под занавес встречи тот же Булдини оставил Фуэнлабраду в меньшинстве. Реал Сосьедад успел вырвать победу на 5-й компенсированной минуте и сохраняет шансы на выживание.

Зозуля отыграл 15 минут, запомнившись только желтой карточкой. Украинец провел откровенно скромный сезон и снова вылетел из Сегунды, но сейчас это не имеет значения – все мы благодарим Романа за его патриотическую позицию и огромный вклад в борьбу Украины против российских нелюдей!

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