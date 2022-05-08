Аталанта на выезде обыграла Специю с помощью Руслана Малиновского. Обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Аталанта потеряла шансы на Лигу чемпионов, но продолжает борьбу за еврокубки, а Специя после 4 поражений подряд приближается к зоне вылета.

Аталанта переиграла Специю в битве украинцев – Малиновский сделал гол и был лучшим, Коваленко спровоцировал взрыв

Украинского дерби не получилось – когда появился Коваленко, Малиновский уже ушел с поля. Руслан начал матч в старте и отметился тонким ассистом на Муриэля.

Специя отыгралась, но во втором тайме не выдержала натиска соперника. Могли забивать Муриель и Бога (обоим не хватило сантиметров), а забили Джимсити и Пашалич.