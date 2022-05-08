Асист Малиновского в видеообзоре матча Специя – Аталанта – 1:3
16:39 - Читати українською
Аталанта на выезде обыграла Специю с помощью Руслана Малиновского. Обзор матча смотрите на "Футбол 24".
Луис Муриэль 16’
Берат Джимсити 73’
Марио Пашалич 87’
16’ Луис Муриэль
73’ Берат Джимсити
87’ Марио Пашалич
Аталанта потеряла шансы на Лигу чемпионов, но продолжает борьбу за еврокубки, а Специя после 4 поражений подряд приближается к зоне вылета.
Аталанта переиграла Специю в битве украинцев – Малиновский сделал гол и был лучшим, Коваленко спровоцировал взрыв
Украинского дерби не получилось – когда появился Коваленко, Малиновский уже ушел с поля. Руслан начал матч в старте и отметился тонким ассистом на Муриэля.
Специя отыгралась, но во втором тайме не выдержала натиска соперника. Могли забивать Муриель и Бога (обоим не хватило сантиметров), а забили Джимсити и Пашалич.
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