Виталий Миколенко открыл счет уже на 6-й минуте. Украинцу удался отличный удар с лета после высокой свечи Ивоби. Ответ Лестера был довольно быстрым и курьезным. Партнеры Мина и Коулмэн сбились в воздухе, подарив Патсону Даке легкий выход один на один с Пикфордом – 1:1.

Миколенко забил супергол и травмировался в выездном матче АПЛ – украинец и Пикфорд тащат Эвертон из болота вылета

Решающий мяч записал на свой счет еще один защитник Эвертона – Мейсон Холгейт. "Ирискам" дважды позволили бить с близкого расстояния, и удар центрбека оказался результативным. После перерыва Миколенко получил травму, а Пикфорд выдал еще один выдающийся матч, сохранив для своей команды такую важную победу.