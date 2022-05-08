Сборная Украины проведет спарринг с менхенгладбасской Боруссией. Где смотреть матч, читайте на "Футбол 24.

Сборная Украины продолжает подготовительный сбор перед матчем плей-офф квалификации ЧМ-2022 против Шотландии. "Сине-желтые" во время подготовки к поединку за выход на Мундиаль планируют провести несколько товарищеских игр.

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Одним из соперников команды Александра Петракова станет менхенгладбасская Боруссия. Болельщики смогут увидеть товарищеский поединок украинцев из нескольких источников. В частности, контрольную встречу в Украине покажут телеканалы "Футбол 1" и "Индиго TV" (временный транслятор контента канала "Украина").

Кроме того, спарринг будет транслироваться на YouTube-канале УАФ. Также трансляция будет доступна пользователям сервиса oll.tv. Напомним, поединок состоится в среду, 11 мая. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

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