Довбик впервые станет отцом – трогательное фото форварда сборной Украины с женой
09:30 - Читати українською
Нападающий СК Днепр-1 Артем Довбик поделился прекрасной новостью в соцсетях.
Жена 24-летнего игрока днепрян и сборной Украины Юлия – беременна.
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"Вселенная под твоим сердцем", – написал Довбик под трогательной фотографией с любимой. Пара поженилась летом 2020 года, хотя Артем и Юлия знакомы еще с детства.
Напомним, Довбик в лагере сборной Украины готовится к решающей стадии борьбы за выход на ЧМ-2022. Нападающий СК Днепр-1 возглавлял гонку бомбардиров УПЛ до вынужденного завершения сезона – 14 голов и 4 ассиста.
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