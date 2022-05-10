"Похож ли стиль игры Борусии на Шотландию и Уэльс? Они играют по схеме 3-5-2 с переходом на 3-4-3, как и Шотландия. Было бы хорошо, если бы наши легионеры тоже были. Это очень важная игра для нас, ребята это понимают. Рассказываем, как играть. Соперник – очень хороший.

Сборная Украины официально получила второго соперника в рамках подготовки к полуфиналу отбора ЧМ-2022

Прочитал, что в Ирландии выделят две тысячи бесплатных мест для украинцев на Лигу наций. Это очень хорошо. Понимаете, у нас люди уехали, по сути, с пакетами, ничего нет. Хорошо, что хотя бы придут, поболеют за свою страну. Мы очень благодарны Борусии, руководству клуба, тренерскому штабу, футболистам, что они согласились сыграть с нами и помочь.

В какой форме находятся игроки Динамо и Шахтера, игравшие только товарищеские матчи? Не стану говорить, как я оцениваю. Мне очень нравится, что ребята отдаются на тренировках. Никто ничего не ноет, не говорит. Кто в какой форме? Все идет нормально, скажу так. Всё нормально.

Удалось ли пообщаться с украинскими болельщиками? Когда мы приехали, нас очень хорошо встретили. Я уже опытный человек, вижу, что все к нам хорошо относятся, здороваются, желают добра. Скажу так, никогда не думал, что буду сидеть в Германии, немцы будут мне желать всего наилучшего, счастья, добра, а мои "братья" будут нас убивать. Я этого не думал.

Поддерживаю ли связь с легионерами? Только вчера разговаривал с Ярмоленко. Чуть-чуть поговорили, посмеялись. Иногда надо и смеяться, потому что может крышу сорвать. Он едет 23 числа в сборную. Говорит: "Выходных не надо, сразу еду. С Миколенко". Сегодня Зинченко позвоню еще. Я со всеми разговариваю постоянно. Много тоже не надо, потому что надоест. Приедут, скажут: "Васильевич, не соскучился". Главное, чтобы обошлось без травм. 12 числа вышлем вызовы всем легионерам.

Как разряжаю атмосферу в команде? Вы знаете, как нормальные люди, не спортсмены разряжают эту обстановку? Все понимают. Так нам нельзя. Мы ее снимем, дай бог, 14 числа в Польше. В Лодзи. Понимаете? Как вы снимаете все стресс? Мы так не можем. Четырнадцатого июня в Лодзи снимем стресс. За все. И за то, и за победу наших ребят.

Будут ли вызваны игроки из Венгрии – Петряк, Макаренко, Шабанов? Нет, их не будет, говорю сразу, никакой интриги нет. Ротация? Никаких норм по заменах нет, все будут играть. Есть 17 полевых, Цыганков и Гуцуляк не сыграют. Гуцуляк поедет домой, у него травма, где-то на две недели выпал. Виктора Корниенко я вызвал, но он получил травму и не приехал. Сергей Кривцов уже полгода не играет, только начал восстановление.

Двенадцатого числа я вызову последних легионеров. Лунин? Пусть будет интрига. Вчера с ним разговаривал. Сейчас у него жена рожает. Мальчик будет. У Сергея Сидорчука мальчик родился, у Эдика Соболя мальчик, сейчас – у Лунина. Еще мама мне говорила, что в год войны в основном мальчики рождаются", – подытожил Петраков.

Матч Боруссия Менхенгладбах – Украина стартует 11 мая в 21:45 по киевскому времени. Это первый товарищеский поединок "сине-желтых" после старта подготовительного сбора к матчу плей-офф квалификации ЧМ-2022 против Шотландии.

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