"Это Андрей. Ему 10 лет. Сегодня он находится уже в безопасности. Как и большинство украинцев, он был вынужден вместе с семьей покинуть свой дом из-за войны.

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Еще 75 дней назад этот мальчик мечтал стать футболистом и беззаботно тренировался со своей командой. Сегодня же он мечтает только об одном – о мире в нашей стране. О покое. О нормальной жизни у себя дома. Мне очень больно от того, что из-за войны, развязанной Россией, таких детей, как Андрей, сегодня в Украине очень много. Лишенных детства, а еще хуже – жизни.

Я верю, что скоро настанет день нашей, украинской победы. И все детки смогут снова проживать свое беззаботное детство, исполненное детских мечтаний и положительных эмоций, которые сегодня на несколько минут смог почувствовать Андрей на тренировке Манчестер Сити. Слава Украине", – написал Зинченко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Однако ВСУ и подразделения территориальной обороны дают достойный отпор врагу.

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