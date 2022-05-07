Президент УЕФА Александер Чеферин до сих пор отказывается понимать, что за зверства российской армии отвечает не только Путин.

"Ситуация сложная, и мы не могли поступить иначе, хотя в определенной степени мне больно наказывать спортсменов санкциями, потому что это не их война. Не хорошо, что они страдают за это.

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Но с другой стороны, в такой ужасной ситуации мы должны помочь. Мы должны сделать все возможное, чтобы покончить с этим безумием как можно быстрее", – цитирует Чеферина AS.

Напомним, ФИФА и УЕФА ввели санкции в отношении команд и спортсменов, представляющих страну-агрессорку и ее сообщников. В то же время, руководители этих организаций регулярно делают спорные заявления, подыгрывая постулату российской пропаганды о "спорте вне политики".

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