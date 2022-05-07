"Из корабельной и наземной артиллерии, из танков, из боевых самолетов. "Азовсталь", на котором находятся сотни гражданских (среди которых дети) и тысячи военных, среди которых 700 раненых, обстреливается россиянами. На заводе заканчивается еда, нет чистой воды и все меньше уцелевших бомбоубежищ. Ежедневно умирают гражданские и военные.

Палкин: "Азовсталь" стал бастионом несокрушимой воли, храбрости украинских воинов, оплотом свободы украинского народа

Украинские военные готовы сдаться третьей стороне и находиться в этой стране до завершения войны. Просим международные организации и мировых политиков и дипломатов оказывать давление на Путина и содействовать организации зеленого коридора для ВСЕХ (орфография сохранена – прим .) на "Азовстали": гражданских, военных, раненых, убитых. Это остановит кровопролитие, геноцид и смерть", – сказал и написал Ярмоленко в Instagram .

Напомним, россияне захватили Мариуполь, но не полностью. Металлургический комбинат, площадью 11 км кв, героически защищают бойцы полка "Азов". В подвалах находятся не только военные, но и гражданские, вынужденные скрываться от "русского мира", что несет разруху и смерть.

"Раніше кумирами були Мессі та Роналду, зараз – ЗСУ і "Азов": хав Чорноморця втратив дім у Маріуполі, його брат на війні