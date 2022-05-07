"Это остановит кровопролитие, геноцид и смерть": Ярмоленко призвал мир спасти людей из "Азовстали"
Вингер Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко записал видеообращение, в котором просит мировое сообщество помочь организовать эвакуацию людей из мариупольского завода "Азовсталь".
"Из корабельной и наземной артиллерии, из танков, из боевых самолетов. "Азовсталь", на котором находятся сотни гражданских (среди которых дети) и тысячи военных, среди которых 700 раненых, обстреливается россиянами. На заводе заканчивается еда, нет чистой воды и все меньше уцелевших бомбоубежищ. Ежедневно умирают гражданские и военные.
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Украинские военные готовы сдаться третьей стороне и находиться в этой стране до завершения войны. Просим международные организации и мировых политиков и дипломатов оказывать давление на Путина и содействовать организации зеленого коридора для ВСЕХ (орфография сохранена – прим.) на "Азовстали": гражданских, военных, раненых, убитых. Это остановит кровопролитие, геноцид и смерть", – сказал и написал Ярмоленко в Instagram.
Напомним, россияне захватили Мариуполь, но не полностью. Металлургический комбинат, площадью 11 км кв, героически защищают бойцы полка "Азов". В подвалах находятся не только военные, но и гражданские, вынужденные скрываться от "русского мира", что несет разруху и смерть.
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