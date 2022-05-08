"Благотворительный проект "Понад усе" начат с целью предоставления долгосрочной программы реабилитации жертв войны в Украине.

Шовковский создал благотворительный проект для помощи пострадавшим от войны

Мы ставим перед собой задачу, чтобы все украинские дети и взрослые, пострадавшие от российской агрессии, могли получить медицинскую и психологическую помощь. Присоединись и ты в этот непростой момент и помоги украинцам", – сказал Зинченко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, украинцы уже 74-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

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