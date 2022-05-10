"Не исключено, что спарринг с Лехией – не последняя игра нашего клуба в Польше. Ваша страна так помогла Украине, поэтому мы имеем план отблагодарить вас. Скажу прямо – мы хотим играть матчи Лиги чемпионов в Польше! Это было бы своеобразной нашей благодарностью. Жаль, что ни один клуб из Польши не играет в Лиге чемпионов, но если бы мы смогли "привезти" этот турнир туда, то я был бы рад.

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Повторяю: Польша ведет себя прекрасно с первого дня вторжения. Вы приняли более 2 миллионов украинцев, преимущественно женщин и детей, которые очень нуждались в помощи. Это что-то бесценное, что вы им дали. Я могу только сказать "спасибо" много раз.

Я думаю, что Варшава была бы очень хорошим местом. Стадион? Мы проверяем разные возможности. Речь идет о наличии помещений и т.п. Но самое главное, что и здесь поляки очень помогают. Любой, кто может помочь в этом вопросе, пытается это сделать. Мы разговаривали с президентом Легии. Очень хороший человек. Дело находится на рассмотрении. Но я хотел бы, чтобы мы играли в Польше", – заявил Срна в интервью SportoweFakty.

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