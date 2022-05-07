Не только футбольные стадионы: сколько спортивных объектов уничтожили или повредили россияне
Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало статистику разрушений, которые россияне нанесли спортивной и молодежной инфраструктурам.
С первых дней полномасштабного вторжения российские захватчики говорили, что уничтожают только военные объекты, но Украина и весь цивилизованный мир убедились в неправдивости всех без исключения их заявлений. Это подтверждает и статистика разрушений.
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Как информирует официальный сайт Минмолодежьспорта, из-за обстрелов россиян был поврежден 41 спортивный и 17 молодежных объектов. Характер их разрушений разный – от выбитых окон и уничтоженной крыши до существенно и частично поврежденных построек и имущества. Полностью разрушено же было 12 спортивных объектов и 1 молодежный.
Больше всего пострадала инфраструктура Донецкой, Луганской, Харьковской и Киевской областей. Список разрушенных или поврежденных объектов пока неполный, ведь часть Украины пока находится под временной оккупацией россиян, а на отдельных территориях Киевской и Черниговской областей продолжается разминирование.
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