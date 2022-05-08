Кельн почтил память жертв российских захватчиков перед матчем против Вольфсбурга. Имена убитых детей звучали на стадионе.

За два с половиной месяца полномасштабной войны Россия убила более 220 украинских детей. Кельн решил привлечь внимание мира к путинскому произволу, устроив трогательную акцию.

Перед матчем с Вольфсбургом немецкий клуб разместил вокруг поля более двухсот игрушек – копии козла Хеннеса (символа Кельна). Каждая игрушка – один погибший ребенок... Также на стадионе вспоминали имена убитых маленьких украинцев.

Кельн мгновенно получил вознаграждение за человечность. Несмотря на поражение от Вольфсбурга, команда все равно гарантировала себе еврокубки на следующий сезон благодаря положительным результатам в параллельных матчах.

Россия напала на Украину: новые соперники сборной Украины, продажа Челси, ужасы в доме владельца клуба УПЛ (LIVE)