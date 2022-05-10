Еще один европейский клуб согласился сыграть с подопечными Александра Петракова.

Украинская ассоциация футбола на своем официальном сайте объявила о достижении договоренности с хорватской Риекой.

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Матч на 8-тысячном стадионе Руевица состоится 18 мая, начало в 19:00 по киевскому времени. Стоимость билетов на игру в Хорватии – от 20 до 70 кун (примерно от 2,5 до 10 евро). Соперники договорились, что все собранные средства будут переданы глобальной платформе поддержки Украины United24, цель которой – объединить людей со всего мира в их желании помочь нашей стране.

Риека идет четвертой в текущем розыгрыше чемпионата Хорватии, а в Кубке дошла до финала, где сыграет против Хайдука.

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