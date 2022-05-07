Шевченко на 400 тысяч евро передал медикаменты в Украину
Бывший наставник Дженоа и сборной Украины Андрей Шевченко не только словом, но делом поддерживает нашу страну.
В Украину из Италии прибыла партия медикаментов, собранная Андреем Шевченко, утверждает бывший пресс-атташе тренера Николай Васильков.
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Общая стоимость пособия составляет около 400 тысяч евро. Лекарство планируют доставить в киевскую клинику "Охматдит" до 10 мая. К организации помощи, вероятно, приобщался защитник Манчестер Сити Александр Зинченко.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения орков Шевченко активно воюет на информационном фронте, призывая мир поддерживать и помогать Украине.
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