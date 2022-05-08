Украинец отблагодарил эффектным голом в матче против Лестера (2:1), а после победы записал короткое видео для болельщиков.

Шедевр Миколенко в видеообзоре матча Лестер – Эвертон – 1:2

"Привет, фанаты. Спасибо за поддержку, вы были прекрасны. Я счастлив забить и праздновать вместе с вами. Большое спасибо", – сказал Миколенко.

Победа позволила Эвертону покинуть зону вылета, но расслабляться рано – Лидс и Бернли отстают всего на очко.

Миколенко забил супергол и травмировался в выездном матче АПЛ – украинец и Пикфорд тащат Эвертон из болота вылета