Миколенко защебетал по-английски после своего роскошного выступления в матче против Лестера
19:51 - Читати українською
Защитник Эвертона Виталий Миколенко признателен фанатам за горячую поддержку.
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Мейсон Холгейт 31’
31’ Мейсон Холгейт
Украинец отблагодарил эффектным голом в матче против Лестера (2:1), а после победы записал короткое видео для болельщиков.
Шедевр Миколенко в видеообзоре матча Лестер – Эвертон – 1:2
"Привет, фанаты. Спасибо за поддержку, вы были прекрасны. Я счастлив забить и праздновать вместе с вами. Большое спасибо", – сказал Миколенко.
Победа позволила Эвертону покинуть зону вылета, но расслабляться рано – Лидс и Бернли отстают всего на очко.
Миколенко забил супергол и травмировался в выездном матче АПЛ – украинец и Пикфорд тащат Эвертон из болота вылета
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