Из-за полномасштабного нападения России на Украину Роман Абрамович, приспешник Путина, оказался под санкциями, которые затронули и клуб. Поэтому россиянин выставил свое детище на продажу в начале марта. После долгих торгов Челси согласовал условия продажи.

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Новым владельцем будет консорциум во главе с Тоддом Бели, информирует официальный сайт клуба. 2,5 млрд фунтов будут направлены на покупку акций клуба и переведены на замороженный банковский счет в Великобритании с намерением пожертвовать все 100% на благотворительные цели. Для осуществления этого трансфера требуется разрешение властей.

Новые владельцы также планируют вложить 1,75 млрд в дополнительные инвестиции во благо клуба. Ожидается, что средства пойдут на улучшение Стемфорд Бридж, академии, женской команды, а также постоянное финансирование фонда Челси.

Переход "синих" из рук Абрамовича к новым владельцам должен завершиться в конце мая, при условии получения всех необходимых разрешений от соответствующих органов.

Напомним, российский бизнесмен приобрел Челси в 2003-м за 140 миллионов фунтов, что в то время было самой крупной в мире суммой за покупку английского футбольного клуба. С тех пор "пенсионеры" завоевали немало трофеев, среди которых 5 чемпионств АПЛ и 2 победы в Лиге чемпионов.

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