Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футбола после вторжения России на наши земли и начала войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Все будет Украина!

Поддержка для Украины не имеет предела, а вот новостной редактор – имеет. Это уже двадцать четвертая новость, где Футбол 24 освещает российский произвол на нашей земле. Предыдущая публикация: Россия напала на Украину: сборная получила календарь игр, Шевченко вернется на поле, 6 миллиардов от бизнесменов.

00:50. Стадион Динамо в Харькове пострадал от обстрелов российских оккупантов.

00:10. Шахтер получит прямую путевку в групповой турнир ЛЧ 2022/23! Это стало возможным после вылета Вильярреала от Ливерпуля.

4 мая

23:23. "Я кайфовал каждый день": Игорь Йовичевич вспомнил, как дети сдавали ВНО во Львове и в очередной раз признался в любви к Украине.

22:40. Украинцев в Европе стало больше. Защитник Александрии Денис Мирошниченко будет до конца сезона тренироваться с немецкой командой.

22:15. "Благотворительность" Абрамовича была блефом – российский миллиардер срывает продажу Челси, требуя деньги на сумму 1,6 млрд фунтов.