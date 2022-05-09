Итальянец твердо настроен попрощаться с "горняками" по завершению сезона, сообщает Calciomercato.

"Что успешного сделал Де Дзерби в Шахтере? Потратил 60 млн?" – журналист считает, что итальянец провалился в Украинеі

У Де Дзерби уже есть несколько предложений на родине, в частности от Наполи. "Партенопейцы" гарантировали себе выход в ЛЧ, но будущее рулевого Лучано Спалетти совсем не безоблачно. Еще в апреле были слухи, что президент Наполи Аурелио Де Лаурентис контактировал с Де Дзерби по поводу возможной работы.

Напомним, итальянский специалист возглавил Шахтер летом прошлого года, подписав контракт на 2 сезона. На зимнюю паузу "горняки" пошли лидером УПЛ, а в Лиге чемпионов завершили групповой этап на последнем месте.

Де Дзербі – out. Шахтар між Вернидубом та Скрипником