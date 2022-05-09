Де Дзерби окончательно решил покинуть Шахтер и имеет супервариант с участником Лиги чемпионов, – СМИ
История сотрудничества Роберто Де Дзерби и Шахтера близится к своему завершению.
Итальянец твердо настроен попрощаться с "горняками" по завершению сезона, сообщает Calciomercato.
"Что успешного сделал Де Дзерби в Шахтере? Потратил 60 млн?" – журналист считает, что итальянец провалился в Украинеі
У Де Дзерби уже есть несколько предложений на родине, в частности от Наполи. "Партенопейцы" гарантировали себе выход в ЛЧ, но будущее рулевого Лучано Спалетти совсем не безоблачно. Еще в апреле были слухи, что президент Наполи Аурелио Де Лаурентис контактировал с Де Дзерби по поводу возможной работы.
Напомним, итальянский специалист возглавил Шахтер летом прошлого года, подписав контракт на 2 сезона. На зимнюю паузу "горняки" пошли лидером УПЛ, а в Лиге чемпионов завершили групповой этап на последнем месте.