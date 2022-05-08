"Не исключено, что Шахтер действительно сыграет Лигу чемпионов в Польше. Во-первых, там сейчас много украинцев, которые заполнили бы трибуны.

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Во-вторых, сборная Украины рассматривает Польшу для проведения матчей Лиги наций. И все это логично", – отметил Цыганык в своей программе "Цыганык Live".

Напомним, Шахтер официально получил право сыграть в группе Лиги чемпионов сезона 2022/23. Благодаря вылету Вильяреала из ЛЧ в самом престижном евротурнире остались исключительно команды, которые уже гарантировали себе групповой этап на следующий сезон из-за своих национальных чемпионатов. Поэтому освободившаяся после дисквалификации России путевка досталась Украине.

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