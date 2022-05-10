Бывший тренер Дженоа и сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, почему не ушел воевать, а выбрал информационный фронт борьбы.

"Да, я много раз думал пойти на войну. Но это, пожалуй, было бы не самое лучшее решение. Лучшее решение – использовать мои связи, говорить о войне.

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А еще оказывать гуманитарную помощь, помогать беженцам, создавать программы и общаться с благотворительными организациями. Это то, чем я занимаюсь последние два месяца", – сказал Шевченко в интервью LADbible TV .

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России Шевченко активно работает на информационном фронте, призывая мир поддерживать Украину и помогать ей, а также жертвует деньги.