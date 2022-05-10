"Это мой первый опыт выступления на украинском языке, поэтому извините, если будут остановки или что-то еще. Завтрашний матч – прежде всего подготовка к Шотландии, поэтому он все же более подготовительный, чем выставочный. Впрочем, не забывайте, что сейчас происходит в Украине. Буквально несколько часов назад я увидел фотографии наших раненых военных из "Азовстали". Сказать, что это лишь подготовительный матч, у меня не получается. Это еще одна попытка привлечь внимание к ситуации, которая сейчас в Украине.

Эмоции от вызова в национальную сборную всегда положительные. Я писал пост, вспоминая, что для каждого мальчика это мечта с 6-7 лет. Это всегда приятные чувства. Что тренер говорит на тренировках? Если Васильевич (Петраков – прим. Футбол 24) продолжит здесь, как на тренировках, то начнется настоящий стендап (смеется).

Сборная Украины официально получила второго соперника в рамках подготовки к полуфиналу отбора ЧМ-2022

Если говорить о жизни нашей команды, то мы еще не в худших условиях, если вспомнить то, что происходит в нашей стране. Особенно на востоке, в Одессе вы тоже все видели. Мы этого не чувствуем. В начале войны все это почувствовали, но сейчас это не то. Мы не дискутируем, у всех примерно одно на душе, в голове и на словах. Это не та пропаганда, которая идет "с другой стороны". Мы живем на этой земле и все видим вживую, а не по телевизору. Здесь не может быть дискуссий, у всех одно общее мнение.

Все ребята понимают, какой груз на них лежит перед матчем против Шотландии. Наверное, это может быть для всех жителей Украины вторая хорошая новость после ленд-лиза, который только что подписали США. Все мы живем этой игрой и надеемся, что все получится", – резюмировал Сидорчук на пресс-конференции.

"Не думал, что немцы будут желать добра, а "братья" будут убивать": пресс-конференция Петракова перед матчем с Боруссией