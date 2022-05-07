Бывший форвард Динамо Артем Милевский не обошел вниманием заявление модели и певицы Даши Астафьевой, посвятив этому отдельный пост в соцсетях.

"Украина! Дашка-картошка, если захочешь еще хайпануть на мне, зови, придумаем историю реальнее.

Милевский оскандалился в ресторане, где волонтерит Астафьева: "На бухло есть деньги, а за суп заплатить не можешь?"

P.S. Платье – топ (речь идет о наряде Дарьи Астафьевой, в котором она сделала скандальное заявление о Милевском – прим.). 6 супов... "Вымогал", это топчик", – подписал Милевский видео в Instagram, на котором помогает разгружать гуманитарную помощь.

Напомним, в своем интервью модель и певица Даша Астафьева рассказала, что Артем Милевский потребовал бесплатную порцию супа для себя и своих друзей в киевском ресторане, где она волонтерит.

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