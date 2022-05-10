"Карнавальщики" представили новую домашнюю форму красного цвета. На груди футболки размещен логотип благотворительного спонсора клуба и слова You'll never walk alone сине-желтыми буквами.

Шахтер начал продажу уникальной формы – все средства передадут в поддержку украинцев

Во время видеопрезентации игроки обратились к спортивному сообществу. "Каждую неделю мы выходим на поле и играем в футбол. И это прекрасно. Это касается нас, это объединяет нас. Но в мире происходят вещи, из-за которых футбол кажется неактуальным.

Борьба. Убийства. Люди теряют своих близких. Бессмысленные войны по всему миру. Еженедельно мы поем "You'll never walk alone" ("Ты никогда не будешь идти один" – прим.), и это не только о футболе. Это о поддержке страдающих людей. Это не только борьба друг за друга на поле, это борьба за мир", – говорится в обращении.

Заметим, новая экипировка лимитирована, ее уже можно приобрести в фан-шопах клуба. 10 евро из каждой проданной футболки будут переданы в фонд "Better world" в помощь Украине.