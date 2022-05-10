Сборную Украины перед стартовым свистком первого матча в 2022 году будет вдохновлять украинская певица Кристина Соловий.

Уже завтра, 11 мая, на стадионе Боруссия Парк в Менхенгладбахе команда Александра Петракова проведет контрольный матч в рамках подготовки к плей-офф отбора на ЧМ-2022 и Лиги наций 2022/2023.

Сборная Украины сыграет следующие матчи в особой форме – города-герои на спине, страны-друзья на груди

Встреча с представителем Бундеслиги начнется в 21:45 по киевскому времени. Перед стартовым свистком прозвучит гимн. Его вживую исполнит отечественная артистка, лауреатка многочисленных международных конкурсов Кристина Соловий, информирует УАФ .

К слову, украинские болельщики благотворительный матч могут посетить бесплатно.