Минай устроил прекрасное мероприятие, которое поможет несколько отвлечься от тяжких мыслей и собрать деньги для ВСУ.

Селезнев с сыном / Фото из соцсетей

Игроки и тренерский штаб клуба УПЛ сыграли товарищеский матч в Иршаве против сборной местной ОТГ.

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Поединок завершился сверхрезультативной ничьей 7:7. В составе Миная в первом тайме забивали Владимир Шаран (классным ударом со штрафного), Евгений Селезнев (с пенальти), во втором – дубль на счету Владислава Наумца. Еще по голу забили легендарный Максим Шацких (пенальти), Даниил Голуб и сын Евгения Селезнева – Руслан.

Матч посетили около тысячи болельщиков, которые помогли собрать 85 тысяч гривен – средства будут переданы в поддержку ВСУ.

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