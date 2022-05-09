Сын Селезнева забил в благотворительном матче Миная – отец пытался не отставать, а Шаран положил гол со штрафного
Минай устроил прекрасное мероприятие, которое поможет несколько отвлечься от тяжких мыслей и собрать деньги для ВСУ.
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Поединок завершился сверхрезультативной ничьей 7:7. В составе Миная в первом тайме забивали Владимир Шаран (классным ударом со штрафного), Евгений Селезнев (с пенальти), во втором – дубль на счету Владислава Наумца. Еще по голу забили легендарный Максим Шацких (пенальти), Даниил Голуб и сын Евгения Селезнева – Руслан.
Матч посетили около тысячи болельщиков, которые помогли собрать 85 тысяч гривен – средства будут переданы в поддержку ВСУ.
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