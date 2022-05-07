Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров признался, что усовершенствует украинский язык. Также он ожидает, что вскоре все земляки будут на нем общаться.

"Сейчас я говорю на украинском языке. Каждый украинский гражданин понимает сейчас, насколько важен украинский язык.

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Я уверен, что все мы перейдем, потому что понимаем, насколько это необходимо не для страны, а для себя, поскольку не очень приятно говорить на языке страны-агрессора", – заявил Ребров в интервью программе "Сніданок з 1+1".

Напомним, Сергей является уроженцем Горловки, что в Донецкой области. В течение жизни он общался на русском, а в 2008-2009 годах играл за Рубин. Сейчас, в тысячах километрах от дома, специалист четко осознает важность украинского языка.