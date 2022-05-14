Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футбола после вторжения России на наши земли и начала войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Все будет Украина!

Поддержка для Украины не имеет предела, а вот новостной редактор – имеет. Это уже двадцать пятая новость, где Футбол 24 освещает российский произвол на нашей земле.



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12:10. Украинскую рефери освободили после похищения – оккупанты пять дней держали ее в плену.

11:30. Сергей Ребров уверен, что война завершатся только после силовой победы Украины.

10:50. В Шахтере назвали три страны, где может пройти следующий чемпионат Украины.

10:15. "Наша русофобия недостаточна, сто процентов. Очень жаль, что у нас нет таких ракет, которые достают до российских городов. Наши люди, наши дети прячутся от обстрелов. А там сидят и насмехаются над нами. Мне кажется, что это нелюди": экс-голкипер Шахтера Рустам Худжамов в шоке от ненависти оккупантов ко всей украинской нации.

9:40. Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров рассказал о языковой ситуации в Украине. Его семья уже сделала свой выбор.

9:00. Андриевский расплакался во время пресс-конференции – видео эмоциональной реакции игрока Динамо на войну в Украине.

8:30. "Сынок, у нас одна дорога – на Ростов": первого тренера защитника Шахтера депортировали в Россию.