"Я не знаю, как будут развиваться события дальше. Сейчас я жду, но не из-за условий контракта.

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У меня есть разрешение искать себе другую команду, но я жду. Для меня было бы важно остаться в Шахтере еще на год, чтобы поработать с ребятами и закрыть рану команде, вырванной из моих рук и расчлененной нефутбольными причинами", – цитирует Де Дзерби Corriere dello Sport.

Напомним, итальянский специалист возглавил Шахтер прошлым летом и завоевал с ним Суперкубок Украины. Также "горняки" финишировали первыми в турнирной таблице досрочно завершенного сезона УПЛ, но медали не получат. Из-за войны в Украине Роберто прочат возвращение к работе на родине – он уже даже успел попрощаться с командой после последнего матча благотворительного турне Шахтера.

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