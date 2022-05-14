Леверкузенский Байер вырвал победу над Фрайбургом в завершающем матче сезона. Смотрите видеообзор поединка на "Футбол 24".

Казалось, "фармацевты" должны были бы выйти на этот матч немотивированными, но именно они открыли счет. Фрайбургу, чтобы надеяться на попадание в ЛЧ, нужно было только побеждать.

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За разум гости взялись только в конце матча. Сравняли и всеми силами пошли в атаку. Даже голкипер. Именно этим и воспользовался Паласиос, забивший победный гол из центра поля уже в пустые ворота.

Феерическое завершение сезона для болельщиков Байера, на трибунах вывесивших баннер с призывом защитить украинский Мариуполь.

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