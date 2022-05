Как известно, уже во вторник, 17 мая, сборная Украины проведет свой второй спарринг. Соперником подопечных Александра Петракова будет итальянский Эмполи.

Сборная Украины пополнилась тремя легионерами и понесла очередную потерю

По информации официального сайта УАФ, приобрести билеты можно в пунктах продаж VivaTicket Empoli Store (piazza della Vittoria, 12), Unione Clubs Azzurri (Via della Maratona, 2), Tabaccheria Bianconi (Via Tosco Romagnola Sud, 96), e L'Angolo del Fumatore (Via del Giglio, 85) 16 мая до 19:30, а 17 мая – с 9:30 до 13:00.

Также 17 мая будут открыты продажи в кассах стадиона Carlo Castellani с 19:00 и до начала матча. Стоимость билета – 10,40 евро. Приобрести пропуск на матч можно и онлайн на официальном сайте клуба. Стоимость тикетов – 10,40 евро.

Напомним, поединок стартует в 21:30. Средства от продажи билетов будут переведены на организованную президентом Украины Владимиром Зеленским глобальную платформу поддержки Украины United24.

